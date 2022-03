Pronostic Angleterre Suisse : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Angleterre, un statut à confirmer face à la Suisse

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Angleterre Suisse :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Demi-finaliste du Mondial 2018 face à la Croatie, puis finaliste malheureux du dernier championnat d’Europe face à l’Italie, l’Angleterre sera l’une des nations favorites pour le Mondial au Qatar. Les Anglais ont assuré lors des éliminatoires pour le Mondial 2022 en remportant son groupe devant la Pologne, l’Albanie et la Hongrie. Pour les matchs amicaux face à la Suisse et la Côte d’Ivoire, Southgate a opéré à des choix forts en laissant de nouveau de côté Kyle Walker, Jadon Sancho et surtout Marcus Rashford. Le joueur de Manchester United paie sa terrible saison en club où il a perdu sa place de titulaire. Le sélectionneur anglais apprécie en revanche le travail de Patrick Vieira à Crystal Palace, puisque pas moins de 3 jeunes joueurs anglais viennent du club du Sud de Londres avec Tyrick Mitchell, Marc Guehi et Conor Gallagher, tout comme celui d’Arsenal qui comptait 4 éléments avec Ben White, Smith-Rowe, Ramsdale et Saka. Les deux derniers blessés ont dû quitter le groupe anglais. Les cadres sont toujours présents avec les Kane (48 buts en sélection), Sterling, Grealish, Mount, Rice ou Foden. En progression constante, la sélection desprofite d’une génération exceptionnelle qui avait remporté plusieurs titres dans les catégories de jeunes.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Suisse a réalisé une petit exploit en remportant son groupe des éliminatoires en terminant devant le champion d’Europe en titre, l’Italie. Les Suisses sont très réguliers et se sont qualifiés pour les 4 dernières coupes du Monde avec pour meilleur résultat des 8de finale. En revanche, la Nati s’est hissée en quart de finale du championnat d’Europe 2016 en dominant notamment la France en 8de finale. Sélection très solide, la Suisse ne s’est inclinée qu’à deux reprises lors des 19 dernières rencontres face à l’Italie, championne d’Europe, et l’Espagne en quart de finale du dernier Euro. Murat Yakin, qui a remplacé Petkovic après l’Euro 2020, a fait appel à un groupe très classique avec les Xhaka, Shaqiri, Embolo, Gavranovic, Freuler, Rodriguez ou Akanji. Il faut tout de même noter les absences de Sommer, Schär, Zakaria et Seferovic. A Wembley, la jeune garde anglaise devrait confirmer tous les espoirs placés en elle pour prendre le dessus sur une solide équipe suisse.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angleterre Suisse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !