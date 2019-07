Pronostic Angleterre Suède : Analyse, prono et cotes du match pour la 3e place de la Coupe du Monde féminine

L'Angleterre s'arroge la 3e place comme en 2015, face à la Suède

L'Angleterre est vraiment passée tout près. Les sont tombées en demi-finale contre les Etats-Unis après avoir vraiment malmené les Américaines pendant une bonne partie de la rencontre. Après avoir encaissé un but rapidement, les Anglaises ont bien réagi et auraient du revenir au score contre la meilleure équipe du tournoi si le VAR avait été un peu moins intransigeant pour un hors jeu de quelques millimètres et si une défenseuse centrale avait tiré le penalty. Avant cette défaite rageante, l'Angleterre avait battu avec brio tous leurs adversaire jusqu'au dernier carré : l'Ecosse (2-1), l'Argentine (1-0) et le Japon (2-0) lors du premier tour, le Nigeria en huitièmes (3-0) et la Norvège (3-0) en quarts. Portée par leur meilleure buteuse Ellen White, auteure de 6 buts depuis le début du tournoi, les Anglaises tenteront de faire aussi bien qu'en 2015 lorsqu'elles avaient terminé 3du Mondial. En face, la Suède n'a pas non plus démérité contre les Pays-Bas mais s'est finalement inclinée au terme d'une rencontre très fermée (1-0 AP). En toute fin de match, elle a même perdue sa pièce maîtresse, Kosovare Asllani, victime d'un choc et qui est sortie sur civière. En plus, les Scandinaves ont terminé la prolongation très fatiguées et compteront un jour de récupération de moins que les Anglaises qui ont été éliminées mardi soir. Présente dans une partie de tableau où le niveau semblait moins élevé que celui des Anglaises, les Suédoises apparaissent un ton en-dessous et pourraient en plus être victimes d'un coup de pompe physique qui pourrait leur être fatale sur ce match.