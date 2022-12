Pronostic Angleterre Sénégal : analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde

100€ offerts en CASH pour parier sur Angleterre - Sénégal

Nos pronostics Angleterre - Sénégal

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Nos pronostics pour Angleterre - Sénégal

L’Angleterre hausse le ton

Le Sénégal conscient de ses chances

L’Angleterre avec ses forces vives, le Sénégal pleure Mané

Les compos probables pour Angleterre - Sénégal:

L’Angleterre se sort du piège sénégalais

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Suite à ses récents résultats dans les compétitions internationales, l'Angleterre fait partie des candidats au titre. Demi-finaliste du dernier Mondial, la sélection des Three Lions s’est également hissée en finale de l’Euro en 2021. Décevante lors de la dernière Ligue des Nations, l’Angleterre a connu une phase de poules correcte lors de la Coupe du Monde. En effet, pour leur entrée en lice dans ce Mondial, les Anglais ont explosé l’Iran (7-2) avec notamment des doublés pour Sterling et la pépite d’Arsenal, Bukayo Saka. Ensuite, les hommes de Gareth Southgate se sont montrés particulièrement décevants contre les Etats Unis. Malmenés par les Américains, les Anglais ont été plutôt heureux de terminer sur un match nul (0-0). Cette contre-performance a poussé Southgate, habituellement très conservateur, à opérer plusieurs modifications lors de la dernière journée face au Pays de Galles. La titularisation de Marcus Rashford a été décisive puisque le Mancunien a inscrit deux superbes buts pour permettre à son équipe de terminer à la 1ère place du groupe (3-0). Habituée à disputer des matchs à élimination directe, la sélection des Three Lions veut profiter de cette expérience pour prendre le dessus sur le Sénégal.Le Sénégal ne s’est pas qualifié pour les huitièmes de finale par hasard. En effet, après avoir été finaliste de la CAN 2019 face à l’Algérie, les Lions de la Teranga ont remporté la dernière édition organisée au Cameroun en début d’année. Ensuite, les Sénégalais ont décroché leur qualification en venant à bout d’une compétitive sélection égyptienne. Prêt à disputer cette Coupe du Monde avec son titre de champion d’Afrique, le Sénégal a connu un coup dur quelques jours avant le début de la compétition avec la blessure de Sadio Mané, la star de la sélection. Lors de son entrée en lice dans ce Mondial, la sélection sénégalaise a été battue par les Pays Bas malgré une prestation encourageante. La mauvaise sortie d’Edouard Mendy a coûté cher à son pays (2-0). Le gardien de Chelsea a du répondant et a été l’un des grands artisans du succès obtenu face au Qatar (3-1). Grâce à cette victoire, les Sénégalais se sont offerts un match décisif face à l’Equateur. Porté par un Ismaila Sarr des grands soirs, les Lions de la Teranga se sont imposés (2-1) et ont ainsi décroché leur ticket pour les 8es de finale. En pleine confiance suite à cette qualification, le Sénégal va jouer sa carte à fond face à l’Angleterre.Gareth Southgate devrait changer le XI qu’il espérait aligner puisque Marcus Rashford grâce à son excellente prestation face au Pays de Galles semble parti pour conserver sa place. Au milieu de terrain, Jordan Henderson pourrait lui aussi enchainer pour apporter son expérience au côté de Rice et Bellingham. Muet depuis le début du Mondial, Kane se montre très précieux avec de nombreuses passes décisives. Remplaçant contre le Pays de Galles, Saka devrait retrouver sa place et apporter toute sa percussion sur le front de l’attaque. De son côté, le remplaçant Ben White a quitté le rassemblement pour raisons personnelles.En face, le Sénégal doit faire sans sa star Sadio Mané, touché juste avant le début du Mondial. Son absence semble avoir redistribué les cartes puisqu’Ismaila Sarr réalise une excellente compétition. Après avoir raté leur premier match face aux Pays Bas, Mendy et Koulibaly ont haussé le ton lors des deux dernières rencontres. A noter que le jeune Ndiaye s’est montré très intéressant avec de multiples accélérations sur son côté.: Pickford - Trippier, Stones, Maguire, Shaw - Henderson, Rice, Bellingham - Saka, Kane, Rashford.: Mendy - Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs - Ciss, Mendy, P. Gueye - I. Ndiaye, Dia, I. Sarr.L’Angleterre arrive dans ce 8e de finale avec beaucoup de confiance. En effet, les Anglais ont accumulé énormément d’expérience lors de leurs dernières campagnes et possèdent une génération qui arrive à maturité. L'Angleterre arrive dans ce 8e de finale avec beaucoup de confiance. En effet, les Anglais ont accumulé énormément d'expérience lors de leurs dernières campagnes et possèdent une génération qui arrive à maturité. De plus, la sélection des Three Lions semble avoir passé la vitesse supérieure face au Pays de Galles avec une victoire convaincante. Malgré une opposition sénégalaise qui s'annonce costaud, l'Angleterre devrait réussir à s'imposer et valider son ticket pour les quarts.