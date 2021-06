Pronostic Angleterre Roumanie : Analyse, cotes et prono du match amical international

L'Angleterre veut engranger un maximum de confiance

Malgré un potentiel énorme, l'Angleterre peine à obtenir de bons résultats sur la scène internationale et n'a remporté qu'une Coupe du Monde (1966) et aucun championnat d'Europe dans son histoire. En revanche, les Three Lions affichent un visage séduisant depuis l'arrivée sur le banc de Gareth Southgate (demi-finale au Mondial 2018 et à la Ligue des Nations 2019) et ils nourrissent logiquement de grandes ambitions pour l'Euro 2021. Les derniers résultats confèrent aux coéquipiers de Raheem Sterling un statut de candidat crédible au titre cet été d'autant qu'ils vont disputer toute la phase de poules à Wembley et que les demi-finales et la finale sont également programmées à Wembley. Southgate pourra notamment compter sur l'habituel capitaine Harry Kane. Fatigué de ne remporter aucun trophée avec Tottenham, l'attaquant anglais a exprimé ses velléités de départ. Au sortir d'un exercice particulièrement réussi sur un plan individuel (meilleur buteur et passeur de Premier League), Kane affiche également une efficacité remarquable en sélection et il a d'ailleurs terminé meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde. Ce prochain championnat d'Europe apparaît peut-être comme un tournant dans la carrière d'un Harry Kane assoiffé de titre. De son côté, la Roumanie n'est pas parvenue à se qualifier pour l'Euro 2021 et n'a pris part qu'à une seule des 5 dernières grandes compétitions internationales. La sélection peine à se relever malgré une génération de joueurs qui a brillé dans les catégories Espoirs. Lors du dernier rassemblement de mars, les coéquipiers du meneur de jeu Ianis Hagi ont débuté les qualifications pour le prochain Mondial avec un court succès acquis contre la Macédoine (3-2) avant d'enchaîner 2 revers face à l'Allemagne (0-1) et en Arménie (3-2). Mercredi dernier, l'équipe a confirmé ses manques actuels en perdant, à domicile, un match amical disputé contre la Géorgie (1-2). Après un match joué face à l'Autriche (1-0) avec les remplaçants, l'Angleterre devrait se présenter avec une composition d'équipe qui pourrait beaucoup ressembler à celle qui sera alignée contre la Croatie le week-end prochain. Sans doute aligné devant, Harry Kane peut confirmer sa très belle forme en trouvant le chemin des filets.