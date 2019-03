Pronostic Angleterre République Tchèque : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

L’Angleterre sur sa lancée face à la République Tchèque !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Angleterre - République Tchèque chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Demi-finaliste du dernier Mondial, l’Angleterre est sortie première de son groupe de Ligue des Nations devant l’Espagne et la Croatie. Les hommes de Southgate s’étaient inclinés dès leur premier match face à la Roja à domicile, avant de renverser la situation. Les prestations abouties descontre l’Espagne (victoire 3-2) et la Croatie (victoire 2-1) prouvent qu’il faudra compter avec les Anglais pour l’Euro 2020. Le sélectionneur s’appuie évidemment sur son capitaine Harry Kane et sur la forme éblouissante des lieutenants Rashford et Sterling. De manière générale, le football anglais se porte mieux comme en atteste les 4 formations qualifiées en quart de finale de la Ligue des Champions. De plus, des jeunes pépites pointent le bout du nez comme Sancho de Dortmund ou Hudson-Odoi de Chelsea.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la République Tchèque n’a pas réussi à se qualifier pour le Mondial russe, se faisant devancer par l’Allemagne et l’Irlande du Nord. Lors de la Ligue des Nations, les partenaires de Schick (AS Roma) ont terminé à la 2place de leur groupe derrière l’Ukraine. Pour cette rencontre, le portier rennais Thomas Koubek devrait garder les cages tchèques puisque Vaclik du FC Séville est blessé. Offensivement, en l’absence de Michael Krmencik, les responsabilités reposeront principalement sur Patrik Schick qui traverse une grosse crise de confiance. Pour ce match, nous voyons des Anglais solides à domicile s’imposer sans concéder de but.- Misez votre 1er pari remboursé de 100€ sur ce pari- S'il est gagnant, vous remportez- S'il est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angleterre République Tchèque encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !