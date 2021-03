Pronostic Angleterre Pologne : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Angleterre frappe un grand coup face à la Pologne

Ce mercredi, l'Angleterre reçoit à Wembley la Pologne dans le choc du groupe I des qualifications pour le Mondial 2022. La sélection des Three Lions est en pleine progression depuis que Gareth Southgate est arrivé. Le sélectionneur britannique réalise un excellent travail et a vu son équipe être demi-finaliste du dernier Mondial. Sur leur lancée, les Anglais ont participé à la première phase finale de la Ligue des Nations où ils ont fini en 3e position après s'être qualifiés pour le Final Four. Pour son entrée en lice, l'Angleterre fortement remaniée s'est facilement imposée face à la modeste sélection de San Marin (5-0) avec notamment un doublé de Calvert-Lewin et le premier but d'Ollie Watkins. Préservé lors de ca match, Harry Kane s'est mis en évidence en ouvrant le score face aux Albanais, imité ensuite par Mason Mount (score final 2-0). Le milieu de terrain de Chelsea s'est installé dans cette sélection et vient de livrer deux excellentes prestations. De son côté, la Pologne reste sur un Mondial 2018 décevant. En revanche, les Polonais n'ont pas connu le moindre souci pour se qualifier pour le prochain championnat d'Europe. Lors de la dernière Ligue des Nations, la Pologne a confirmé ses difficultés face aux grosses cylindrées européennes, en étant incapable de s'imposer face à l'Italie et les Pays-Bas. Pour ses débuts dans ses éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022, la sélection polonaise a concédé le nul en Hongrie dans une rencontre spectaculaire (3-3), au cours de laquelle les Polonais ont toujours été menés avant d'égaliser en toute fin de rencontre par l'inévitable Lewandowski. Le buteur du Bayern a de nouveau frappé face à Andorre (3-0) avec un doublé mais s'est blessé à un genou et manquera ce choc face aux Anglais. A quelques mois du début de l'Euro, l'Angleterre va vouloir marquer les esprits avec un succès significatif face à la Pologne privée de son meilleur buteur.