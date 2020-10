Pronostic Angleterre Pays de Galles : Analyse, cotes et prono du match amical

L’Angleterre retrouve le rythme face au Pays de Galles

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Angleterre – Pays de Galles :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La rencontre amicale entre l’Angleterre et le Pays de Galles se déroule ce jeudi à Wembley et aurait attiré les foules sans les restrictions imposées par la Covid. Les Anglais sortent de deux excellentes saisons sportives où ils ont atteint les demi-finales de la Coupe du Monde, face à la Croatie, et où ils ont fini en 3position de la 1édition de la Ligue des Nations. Gareth Southgate a réussi un excellent travail et s’appuie sur de très bons joueurs. Le sélectionneur anglais fait face à des problèmes de comportement en marge de la sélection. Les prometteurs Greenwood et Mason ont choqué en Islande en ne respectant pas les recommandations imposées par la Covid, faisant monter des filles dans leur chambre. Pour ce rassemblement, ceux sont cette fois Tammy Abraham, Jadon Sancho et Ben Chilwell qui sont dans la tourmente après avoir fait la fête. Southgate doit composer avec les erreurs de ses jeunes pousses mais peut compter sur ses cadres, notamment Harry Kane. Le capitaine des Three Lions est en grande forme en ce début de saison avec son club. Le Toffee Dominic Calvert-Lewin, exceptionnel avec Everton, devrait certainement connaitre sa première sélection lors de ce rassemblement.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Surprise du dernier Euro en France avec une demi-finale atteinte en 2016, le Pays de Galles n’a pas réussi ensuite à se qualifier pour la Coupe du Monde. Ryan Giggs a ensuite repris les rênes de cette sélection et a permis à son équipe de décrocher une place pour le prochain Euro, en terminant en 2position de son groupe derrière la Croatie. Les Gallois ont parfaitement débuté la Ligue des Nations avec deux victoires sur la Finlande (0-1) et la Bulgarie (1-0). Pour ce rassemblement, Giggs déplore les absences de Gareth Bale et de Joe Allen, deux cadres de la sélection. Largement supérieure, l’Angleterre, qui a dominé l'Islande et fait match nul au Danemark en septembre sur deux matchs à l'extérieur, devrait s’imposer tranquillement pour son retour à Wembley face à un Pays de Galles, privé de son meilleur joueur, .- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angleterre Pays de Galles détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !