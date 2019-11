Pronostic Angleterre Monténégro : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

L’Angleterre composte son ticket pour l’Euro face au Monténégro !

Demi-finaliste du dernier Mondial et de la première Ligue des Nations, l'Angleterre devrait se qualifier pour l'Euro 2020. La bande à Southgate est en tête de son groupe avec trois points d'avance sur la République Tchèque. Lors du dernier rassemblement, la sélection des Three Lions s'était fait surprendre face à la sélection tchèque (2-1) avant de se reprendre quelques jours plus tard en Bulgarie (0-6). A l'aller, les Anglais s'étaient largement imposés au Monténégro (5-1). Southgate se réjouit de voir éclore de nombreux jeunes joueurs en Premier League, à l'image des Tammy Abraham, Mason Mount, James Maddison, Declan Rice … La jeunesse anglaise prend le pouvoir et montre tout son potentiel. La sélection nationale a souvent été victime des querelles de clubs. Cette semaine, Raheem Sterling a été écarté de ce match pour un accrochage avec Joe Gomez (reliquat de leur affrontement du week-end). Cette mise à l'écart de son meilleur joueur est significative du mandat de Southgate, soucieux de l'équilibre collectif avant tout. En face, le Monténégro n'a plus aucun espoir de qualification et pointe à l'avant-dernière place avec 4 points. Les Monténégrins manquent cruellement de talent et cela d'autant plus que leurs deux meilleurs joueurs, Savic et Jovetic, sont blessés. Le Monégasque n'a toujours pas joué en Principauté cette saison et souffre de problèmes physiques récurrents. Pour ce match, une Angleterre supérieure et emmenée par la fraîcheur de ses jeunes pépites, devrait s'imposer tranquillement face au Monténégro dans un nouveau match à buts (comme tous les matchs de l'Angleterre depuis le début de ces éliminatoires).