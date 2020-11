Pronostic Angleterre Islande : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

L'Angleterre termine bien face à l'Islande

Un temps menacé, le match opposant l'Angleterre à l'Islande aura bien lieu mais ne revêt aucun enjeu puisque les Anglais sont hors course pour le Final 4 et les Islandais sont assurés d'être relégués en Ligue B. Néanmoins, Gareth Southgate devrait profiter de cette opposition pour faire progresser sa sélection en vue du prochain championnat d'Europe. Les Anglais ont livré une prestation intéressante en Belgique le week-end dernier mais ont été punis par l'efficacité belge. Dominatrice, la sélection desn'a pas réussi à percer le verrou des Diables Rouges, malgré un excellent Jack Grealish. Le joueur d'Aston Villa, pas spécialement dans les plans de Southgate a priori, a profité de la moindre opportunité offerte pour briller et vient de réaliser deux excellentes prestations. Pour ce choc face à l'Islande, l'Angleterre devrait être privée de deux nouveaux cadres puisque Henderson et Sterling sont blessés. Southgate devrait se tourner vers ses jeunes pour faire le job à domicile face aux Insulaires. De son côté, l'Islande s'est inclinée au Danemark le week-end dernier (2-1), revers qui les conduit en Ligue B. Plus que cette défaite, l'Islande ne s'est toujours par remise de sa non-qualification pour le prochain championnat d'Europe. Quasiment qualifiés, les Vikings islandais ont encaissé deux buts dans les dernières minutes de leur finale de barrage face à la Hongrie la semaine dernière. Présente lors des deux dernières grandes compétitions internationales, l'Islande restera à la maison en juin. Les résultats actuels confirment un coup de moins bien chez la sélection insulaire. Cette opposition entre deux équipes qui ne jouent plus rien devrait nous offrir une rencontre spectaculaire avec une Angleterre victorieuse à domicile.