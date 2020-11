Pronostic Angleterre Irlande : Analyse, prono et cotes du match amical international

L’Angleterre tranquille face à l’Irlande

Demi-finaliste du dernier Mondial, l'Angleterre fait partie des grands favoris pour le titre lors du prochain championnat d'Europe des Nations en juin prochain. La sélection des progresse sous les ordres de Gareth Southgate, qui dispose d'une génération talentueuse. Facilement qualifiée pour l'Euro, grâce à sa 1 place de groupe, l'Angleterre connaît une Ligue des Nations plus délicate. Après avoir obtenu une victoire difficile lors de la 1 journée en Islande, les Anglais ont été contraints de partager les points avec le Danemark (0-0). Lors du choc du groupe, les partenaires d'Harry Kane peuvent s'estimer heureux d'avoir pris les 3 points face à la Belgique mais ont tout de même signé un exploit (2-1). Quelques jours plus tard, les étaient surpris à Wembley par le Danemark (0-1). Dans cette sélection, on retrouve des joueurs talentueux comme Sancho, Sterling ou Kane. Le milieu de West Ham, Declan Rice a quant à lui le potentiel pour devenir le boss de cette sélection. Dans ce match amical, Jack Grealish, exceptionnel avec Aston Villa devrait avoir du temps de jeu pour prouver sa valeur à un sélectionneur qui ne lui fait que peu confiance pour le moment. Lors du dernier rassemblement, l'Angleterre s'était tranquillement défait du Pays de Galles (3-0) et fait face en ce milieu de semaine à l'Irlande, dont la plupart des sélectionnés évoluent dans les différents championnats anglais. Les Irlandais ont connu une grosse désillusion le mois dernier en s'inclinant lors des barrages de la Ligue des Nations, qualificatifs pour le prochain Euro. Les partenaires de James McLean ont été éliminés par la Slovaquie lors de la séance des tirs aux buts et ne verront pas le Championnat d'Europe comme ils n'ont pas vu le dernier Mondial. En Ligue des Nations, les Irlandais n'ont pour l'instant pas remporté la moindre rencontre et confirment leur déclin. Pour cette rencontre amicale, l'Angleterre devrait s'imposer tranquillement face à l'Irlande.