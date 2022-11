Pronostic Angleterre Iran : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du Monde 2022

Bonus ParionsSport : Misez 50€ ⇒ Récupérez 100€

Nos pronostics pour Angleterre - Iran

L'Angleterre doit bien débuter le Mondial

L'Iran défie le grand favori de la poule

L'Angleterre avec ses cadres

Les compos probables pour Angleterre - Iran :

Les Three Lions débutent fort

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

L'Angleterre arrive au Qatar dans la peau d'un des favoris suite à ses récents résultats dans les dernières compétitions internationales. En effet, la sélection des Three Lions a été demi-finaliste du dernier Mondial et a atteint la finale du dernier championnat d'Europe. Les hommes de Southgate ont été très réguliers ces dernières années mais restent en revanche sur une Ligue des Nations décevante à l'issue de laquelle ils ont été relégués en Ligue B. Tombée dans un groupe relevé, l'Angleterre a été devancée au classement général par l'Italie, la Hongrie et l'Allemagne. Lors de ce parcours, les partenaires d'Harry Kane n'ont pas remporté le moindre match et ont même perdu leurs deux confrontations face à la sélection hongroise.En face, l'Iran enregistre une nouvelle participation à la Coupe du Monde après les éditions 1998, 2006, 2014 et 2018. Lors du dernier Mondial, la sélection a montré de très bonnes dispositions, poussant notamment des équipes de plus grosse envergure à se sublimer, avec notamment un nul contre le Portugal et une courte défaite face à l'Espagne. Afin de se qualifier pour ce Mondial au Qatar, les coéquipiers de Serdar Azmoun ont dominé leur groupe devant la Corée du Sud et les Emirats arabes Unis. Depuis cette qualification, l'équipe dirigée par Carlos Queiroz a disputé plusieurs rencontres amicales dont la dernière en date, il y a quelques jours, face à un participant à la Coupe du Monde, la Tunisie (défaite 2-0).Gareth Southgate peut se reposer sur ses cadres à l'image des Kane, Sterling, Rice, Maguire ou encore Stones. De plus, la sélection anglaise dispose en son sein de brillants joueurs comme Grealish, Saka, Foden ou la pépite du Borussia Dortmund, Bellingham. Au niveau des absences notables, les latéraux de Chelsea Reece James et Ben Chilwell, blessés, n'ont pas fait le voyage. De plus, le défenseur Walker et le milieu Phillips sont incertains.Pour disputer cette Coupe du Monde, Queiroz compte sur un secteur offensif de qualité au sein duquel on retrouve les importants Taremi (Porto), Azmoun (Leverkusen) et Jahanbakhsh (Feyenoord). Passé par Amiens, le milieu Ghoddos (Brentford) est bien présent tout comme les latéraux Moharrami (Dinamo Zagreb) et Hajsafi (AEK Athènes).: Pickford - Stones, Dier, Maguire - Alexander-Arnold, Rice, Bellingham, Shaw - Foden, Kane, Sterling.: Beiranvand - Moharrami, Kanaani, Pouraliganji, Hajsafi - Gholizadeh, Ezatolahi, Ghoddos - Jahanbahksh, Taremi, Azmoun.Pour son entrée en matière dans cette Coupe du Monde 2022, l'Angleterre peut faire parler sa supériorité présumée sur l'Iran pour empocher la victoire. Au vu des qualités offensives des Three Lions mais également de l'Iran, on pourrait assister à un match plaisant et prolifique. Néanmoins, les protégés de Gareth Southgate, souvent intraitables face à des adversaires à leur portée, peuvent s'imposer assez aisément au final. Toujours aussi efficace en sélection, Harry Kane va tenter de bien démarrer la compétition, lui qui était le meilleur buteur du Mondial en Russie il y a 4 ans.