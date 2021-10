Pronostic Angleterre Hongrie : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

Une Angleterre solide face à la Hongrie

Demi-finaliste du mondial 2018 et finaliste de l'Euro 2020, l'Angleterre fait évidemment partie des sélections attendues au Qatar. Après 7 journées disputées, la sélection des Three Lions confirme son rang puisqu'elle occupe la première du groupe avec 4 unités d'avance sur l'Albanie. Les hommes de Southgate sont invaincus avec un bilan de 6 succès pour un nul face à la Pologne. De plus, les statistiques de l'Angleterre sont très intéressantes avec 23 buts pour contre seulement 2 concédés. Les Three Lions profitent d'une génération dorée avec les expérimentés Kane, Sterling, Walker et la nouvelle vague avec les Sancho, Grealish, Mount, Rice ou Saka. Le week-end dernier, les Anglais se sont facilement imposés en Andorre (0-5) avec une équipe remaniée. Ce mardi, Southgate devrait s'appuyer sur ses cadres en alignant notamment les Kane, Sterling, Grealish, Mount, Rice, Pickford ou Walker, tous remplaçants en Andorre. A noter que le citizen Jack Grealish a inscrit son 1er but en sélection quelques minutes après son entrée en jeu. Chahutés par le public hongrois lors du match aller, les Anglais auront à cœur de répondre sur le terrain et d'infliger une nouvelle défaite à la Hongrie.

Présente lors du championnat d'Europe, la Hongrie était dans une poule particulièrement compliquée avec la France, l'Allemagne et le Portugal. Malgré d'excellentes prestations, la sélection hongroise n'est pas parvenue à se qualifier pour les huitièmes de finale. Les Hongrois devraient également avoir des difficultés pour accrocher une place au Mondial 2022 puisqu'après 7 journées, ils pointent seulement en 4e position avec 9 unités de retard sur l'Angleterre et 5 sur l'Albanie, actuellement en seconde position. Le week-end dernier, la Hongrie a réalisé une très mauvaise opération en s'inclinant à domicile face à l'Albanie (0-1). Depuis son élimination de l'euro, la sélection hongroise ne s'est imposée qu'à une seule reprise face à la modeste équipe d'Andorre (2-1). Supérieure à son adversaire et avec le retour de ses cadres, une solide Angleterre devrait s'imposer sans encaisser de but face à la Hongrie.