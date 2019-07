Pronostic Angleterre Etats-Unis : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de la Coupe du monde féminine 2019

Des buts de chaque côté entre Angleterre et Etats-Unis

Cette demi-finale du Mondial féminin est alléchante entre deux des meilleures attaques. D'un côté, l'Angleterre a confirmé ses progrès entrevus au dernier Euro (demi-finaliste malheureuse face aux Pays-Bas futurs champions). Sous la houlette de l'ancienne gloire des Red Devils, Phil Neville, les Anglaises ont joué un super football, et ont remporté tous leurs matchs de cette compétition. En phase de poules, elles ont battu l'Ecosse (2-1), l'Argentine (1-0) et le Japon. Et dans les tours à élimination direct, le Cameroun (3-0) et la Norvège (3-0). Les Three Lionesses auraient pu plusieurs fois corser l'addition puisqu'elles ont raté deux penaltys.

En face, les Etats-Unis font office d'épouvantail dans cette compétition. Tenantes du titre, les Américaines jouent un football léché avec un dispositif en 4-3-3 qui leur a permis de marquer déjà 22 buts en 5 matchs (dont 13 face à la seule Thaïlande). Néanmoins, la Team USA a pris des buts sur chacun de ses deux matchs à élimination directe, que ce soit face à l'Espagne (2-1) ou à la France (2-1). Dans un match qui s'annonce serré entre deux équipes qui marquent beaucoup sur ce Mondial, voir trembler les filets des deux côtés ne serait pas surprenant. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'on retrouve en tête des buteuses (l'Anglaise Ellen White, et les Américaines Alex Morgan et Morgan Rapinoe).