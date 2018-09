Pronostic Angleterre Espagne : Analyse, prono et cotes du match de la Ligue des nations

L’euphorie anglaise

Belle affiche au programme dans cette nouvelle Ligue des nations entre l'Angleterre et l'Espagne (Ligue A, groupe 4). Le parcours des Three Lions au Mondial russe a fait vibrer les foules outre-Manche, et ce match sera l'occasion pour le public de célébrer ses « héros ». Gareth Southgate, le coach anglais, a trouvé au cours de cette compétition un noyau de joueurs sur lequel il peut s'appuyer pour l'Euro 2020. C'est le cas évidemment du capitaine Harry Kane, meilleur buteur du dernier Mondial, mais également d'une ossature défensive très performante en Russie avec Pickford, Stones, Walker, Maguire et Trippier. Ce dernier a tenu son rang défensivement et s'est également montré très précieux sur coups de pied arrêtés, l'une des armes privilégiées des Three Lions. Sur ces phases de jeu où les Espagnols sont relativement peu à l'aise, les Anglais peuvent inquiéter la Roja. De l'autre côté, l'Espagne cherche à démarrer une période de stabilité après un Mondial décevant et marqué par le départ de Lopetegui à 2 jours du début de la Coupe du monde. Luis Enrique, l'ancien coach du Barça, a été choisi pour le remplacer. Si les Anglais ont vu Cahill et Vardy, deux joueurs non prépondérants dans la sélection, mettre un terme à leur carrière internationale, la Roja a perdu Piqué, Iniesta et David Silva, soit 3 joueurs majeurs des épopées espagnoles. Entre une Angleterre euphorique et une Espagne en transition, nous voyons les Three Lions obtenir au moins le nul à domicile dans une rencontre à moins de trois buts.