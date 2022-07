Pronostic Angleterre Espagne : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro féminin

L’Angleterre enchaine face à l’Espagne

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Angleterre - Espagne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le premier quart de finale du championnat d’Europe 2022 nous offre une très belle affiche entre deux des nations favorites pour le titre, l’Angleterre et l’Espagne. Devant leur public, les Lionesses n’ont rencontré aucune difficulté pour décrocher leur place parmi les 8 meilleures nations européennes. Après avoir connu une entame poussive mais victorieuse face à l’Autriche (1-0) avec une réalisation de Beth Mead, l’Angleterre a ensuite passé la vitesse supérieure. En effet, les Anglaises ont tout d’abord humilié la Norvège (8-0) avant de disposer facilement de la modeste sélection d’Irlande du Nord (5-0) lors de la dernière journée. Le bilan des Britanniques est exceptionnel avec 3 victoires en autant de rencontres pour 14 buts inscrits et aucun concédé. La hollandaise Sarina Wiegman, victorieuse de l’Euro 2017 avec les Pays-Bas, connait la recette pour aller au bout et est en train de réussir son pari avec l’Angleterre. Depuis le début du tournoi, les attaquantes anglaises sont à la fête avec 3 buts pour Alessia Russo de Man U, 2 réalisations pour Elle White de Manchester City et surtout 5 pour la percutante ailière d’Arsenal, Beth Mead. Actuelle meilleure buteuse de l’Euro, la Gunner est aussi la meilleure joueuse de la phase de groupe.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Espagne s’annonçait comme l’un des ogres de la compétition. Les cartes ont été redistribuées suite aux forfaits consécutifs des deux meilleures joueuses espagnoles, Alexis Putellas et Jennifer Hermoso. Ces deux éléments avaient fini aux deux premières places du dernier classement du ballon d’Or et ne pourront donc pas aider la Roja à décrocher son 1er titre. Pour son entrée en lice dans la compétition, l’Espagne s’est fait surprendre dès la 1ière minute par la Finlande, mais a ensuite parfaitement réagi pour s’assurer une victoire aisée (4-1). Comme face aux Finlandaises, les espagnoles ont de nouveau payé leur mauvaise entame de match face à l’Allemagne avec un but encaissé à la 3e minute. La Roja a couru après le score et s’est fait piéger par l’efficacité allemande (2-0). Au pied du mur lors de la dernière journée, l’Espagne affrontait le Danemark dans une rencontre équivalente à un huitième de finale. Largement dominatrices, les Espagnoles se sont imposées en toute fin de rencontre grâce à Cardona, entrée à la pause. Cette affiche s’annonce très intéressante entre une Espagne qui mise sur la possession et une Angleterre qui possède des flèches sur les ailes. Au regard de la phase de groupe et du soutien du public de Brighton, l’Angleterre devrait s’imposer face à une Espagne affaiblie par les forfaits de Putellas et Hermoso.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angleterre - Espagne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !