Pronostic Angleterre Ecosse : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

L’Angleterre peut s’imposer face à l'Ecosse !

Avec une troisième place de la Coupe du Monde 2015 et une demi-finale à l'Euro 2017, l'Angleterre monte en puissance et espère soulever le titre mondial en France. Les sont en constante progression et profitent aussi des bonnes performances de ses clubs Chelsea et Manchester City. Le sélectionneur Phil Neville, ex-légende de Manchester United, a vu son équipe s'imposer cet hiver lors de la relevée "SheBelieves Cup" devant les USA, le Japon, et le Brésil.

L'Angleterre est opposée à son voisin, l'Écosse. Les filles de Shelley Kerr ont terminé en tête de leur groupe de qualification devant la Suisse, en remportant leurs cinq derniers matchs. Cette bonne dynamique leur a permis de se qualifier pour leur première phase finale de Coupe du Monde. Début avril, la sélection écossaise a décroché un succès de prestige face au Brésil (1-0) mais les Brésiliennes sont sur une dynamique négative de 9 défaites consécutives. Pour leur dernier match amical, les Écossaises ont eu beaucoup de mal à dominer la modeste Jamaïque (3-2). Comme lors du dernier Euro (victoire 6-0 des Anglaises), une Angleterre solide et faisant partie des favoris au titre devrait pouvoir s'imposer assez facilement face à une Écosse encore en apprentissage.