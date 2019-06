Pronostic Angleterre Cameroun : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

L'Angleterre tranquille face au Cameroun !

L'Angleterre a connu un parcours sans embûche sur ce 1er tour et s'est qualifiée en tant que première de son groupe. Les Anglaises ont tout d'abord dominé leurs voisines écossaises (2-1), puis ont lutté face à l'Argentine (1-0). Pour leur dernier match, les Anglaises affrontaient une formation japonaise ambitieuse. Finaliste du dernier Mondial, les Nippones n'ont rien pu faire et ont été logiquement battues (2-0) sur un doublé de White. La sélection de Phil Neville progresse à chaque sortie internationale et a les dents longues pour ce Mondial en France.

De son côté, le Cameroun a réussi à réitérer son exploit de 2015, à savoir se qualifier pour les huitièmes de finale. Battues lors des deux premiers matchs par le Canada (0-1) et les Pays-Bas (1-3), les joueuses africaines ont validé leur ticket grâce à un but à la 95e minute de Nchout face aux Néo-Zélandaises (2-1). Ce succès inespéré a rempli de bonheur la sélection camerounaise. Cependant, la mission s'annonce quasiment impossible face à des Anglaises qui semblent largement supérieures. Sur ce match, une victoire de l'Angleterre avec au moins 2 buts d'écart est possible face à des Camerounaises qui ont déjà réussi leur Mondial.