Pronostic Angleterre Belgique : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations A

Des buts de chaque côté entre l’Angleterre et la Belgique

L'affiche du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des Nations met aux prises dimanche l'Angleterre à la Belgique. Ces deux sélections se sont affrontées à deux reprises lors du dernier Mondial. En phase de groupe, les Diables Rouges s'étaient imposés sur une réalisation de Januzaj (1-0), tandis que Meunier et Hazard avaient offert la 3place du Mondial à la Belgique (2-0). Depuis ce revers, la sélection desa confirmé son retour au premier plan et a fini dans le dernier carré de la 1Ligue des Nations. Gareth Southgate dispose d'une génération dorée, notamment sur le plan offensif où il dispose de Sterling, Kane, Grealish, Rashford, Sancho ou Calvert-Lewin. Les Anglais se sont facilement qualifiés pour le prochain Euro en dominant leur groupe, avec 37 buts inscrits en 8 rencontres. En Ligue des Nations, la bande à Southgate a connu, en revanche, deux premiers matchs délicats avec une difficile victoire en Islande (0-1) et un nul au Danemark (0-0). En milieu de semaine, les partenaires d'Harry Kane se sont imposés facilement face au voisin gallois (3-0) avec une réalisation de Calvert-Lewin, qui confirme son incroyable début de saison. De son côté, la Belgique semble être encore l'un des grands favoris pour le prochain championnat d'Europe. La sélection de Roberto Martinez a montré tout son talent ces dernières saisons et espèrent confirmer ces bonnes dispositions avec un titre. Les Diables Rouges ont réalisé un carton plein lors des éliminatoires pour l'Euro avec 10 victoires en 10 journées et surtout 40 buts inscrits. Privés des frères Hazard et de Mertens, les Belges peuvent toujours compter sur Lukaku, Batshuayi, Carrasco ou De Bruyne pour faire la différence. Pour son premier match de ce rassemblement, la Belgique a fait match nul face à la Côte d'Ivoire (1-1) en amical. Cette rencontre entre deux formations tournées vers l'offensive devrait nous offrir des buts de chaque côté.