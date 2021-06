Pronostic Angleterre Autriche : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Angleterre se positionne face à l’Autriche

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Angleterre - Autriche :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Déterminée à remporter le prochain championnat d’Europe, l’Angleterre débute sa campagne de matchs amicaux à Wembley avec la réception de l’Autriche. Les Anglais sont en pleine progression depuis plusieurs années avec notamment des demi-finales au Mondial 2018 et lors de la 1Ligue des Nations. De plus, la sélection desbénéficiera d’un fort avantage lors du prochain Euro puisqu’elle va pouvoir jouer quasiment tous ses matchs à domicile si elle finit 1de son groupe. Avec Kane, Sterling, Foden, Mount, Sancho, Rashford ou Grealish, l’Angleterre n’a jamais semblé aussi armée à l’orée de débuter une compétition internationale. Décevants lors de la dernière LDN, avec une 3place derrière la Belgique et le Danemark, les hommes de Southgate se sont repris lors des qualifications pour le Mondial avec un début parfait avec des victoires contre San Marin (5-0), l’Albanie (0-2) et surtout contre la Pologne de Lewandowski (2-1).chezau lieu de 100€ jusqu'au 9 juin⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Autriche s’est qualifiée pour cet Euro en finissantd’un groupe dominé par la Pologne. La sélection autrichienne fait partie de ces sélections européennes de « seconde zone » en progression, qui a profité de l’épanouissement de la génération des Sabitzer dans les meilleurs clubs européens. Cette montée en régime s’est confirmée lors de la Ligue des Nations puisque l’Autriche a remporté son groupe devant la Norvège et la Roumanie. En revanche, les Autrichiens évoluent un cran en-dessous des plus fortes nations européennes comme l’a rappelé sa lourde défaite à domicile face au Danemark (0-4) lors des qualifs’ pour le Mondial 2022. Pour ce match amical face à l’Angleterre, la sélection autrichienne déplore l’absence d’Arnautovic, blessé. Supérieure et à domicile, la sélection anglaise devrait s’imposer dans une rencontre avec plus d’un but, même en l'absence des joueurs de Chelsea et Man City.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angleterre Autriche détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !