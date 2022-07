Pronostic Angleterre Allemagne : Analyse, cotes et prono de la finale de l'Euro féminin

L’Angleterre triomphe enfin face à l’Allemagne

Ce dimanche, le stade de Wembley devrait être rempli majoritairement par des fans anglais avides d'assister au 1titre leur équipe féminine dans une compétition internationale. L'Angleterre aura un gros morceau face à elle puisqu'elle affronte l'Allemagne qui détient le plus grand nombre de titres à l'Euro (8). Lors de cet Euro organisé sur leurs terres, lesse sont montrées impressionnantes en remportant facilement leur groupe devant l'Autriche, la Norvège et l'Irlande du Nord. Ensuite, les protégées de Sarina Wiegman ont affronté une très belle équipe d'Espagne contre laquelle les Anglaises se sont retrouvées en mauvaise posture en étant menées à 10 minutes de la fin. Le coaching payant de la coach batave a permis aux Lionesses de recoller avant de faire la différence dans les prolongations. En demi-finale, l'Angleterre affrontait une équipe de Suède qui venait d'atteindre la finale des Jeux Olympiques au Japon. Malmenées, les Anglaises peuvent s'estimer heureuses de ne pas avoir concédées l'ouverture du score lors des 20 premières minutes au regard des nombreuses occasions suédoises. L'ouverture du score de Beth Mead a ensuite totalement changé le scénario de la rencontre puisque l'Angleterre a pris le contrôle de la rencontre pour s'imposer largement (4-0). Au niveau de l'effectif, Wiegman devrait débuter avec son XI habituel avec notamment la percutante joueuse d'Arsenal, Beth Mead ou l'excellente portière de Man U Mary Earps. La grande force de cette sélection est qu'elle possède une superbe joueuse sur le banc avec Alessia Russo. Tonitruante lors de ces entrées, l'attaquante anglaise a inscrit un superbe but face à la Suède.De son côté, l'Allemagne arrive en finale avec toute son expérience et ses 8 titres acquis. Un peu moins miens ces dernières saisons, la sélection allemande est arrivée sur la pointe des pieds en Angleterre, et cela d'autant plus qu'elle devait se passer de l'une de ses meilleures joueuses en la personne de la lyonnaise Marozsan. Partie très fort dans ce championnat d'Europe, l'Allemagne a été impériale en phase de groupe avec trois victoires sans avoir encaissé le moindre but, avec notamment des succès significatifs sur le Danemark et l'Espagne. En quart de finale, les joueuses de Martina Vos ont fait le taf face à l'Autriche (2-0) malgré un match loin d'être abouti. Ensuite, les Allemandes sont logiquement venues à bout de l'équipe de France en demi-finale (2-1) grâce à une excellente prestation de la capitaine Popp, auteure d'un doublé. L'attaquante allemande monte en puissance dans cet Euro tout comme ses coéquipières Huth et Dabritz. Cette finale met aux prises les deux meilleures équipes de la compétition, mais aussi les meilleures défenses avec un seul but encaissé lors des 5 premières rencontres. Malgré l'expérience allemande en finale, l'Angleterre devrait profiter de la ferveur populaire de tout un pays pour s'imposer à Wembley ce dimanche.