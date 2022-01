Pronostic Angers Troyes : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Un Angers – Troyes cadenassé

Dans le cadre de la 22journée de Ligue 1, le SCO d'Angers reçoit Troyes. Le SCO est actuellement calé dans le ventre mou du championnat avec 9 points d'avance sur le premier relégable, et 6 de plus que son adversaire du jour, l'ESTAC. A noter, que les Angevins ont un match en retard à disputer face à l'AS Saint-Etienne (mercredi prochain). Les hommes de Gérald Baticle sont sur un passage compliqué avec 4 matchs sans la moindre victoire toutes compétitions confondues. Eliminé par Linas Montlhery en Coupe de France, Angers s'est également incliné face à Clermont (0-1) et Montpellier (4-1) en Ligue 1. Touché par la Covid en début d'année, le SCO a repris les compétitions officielles le week-end dernier avec un nul à Lorient (0-0). Bien partis dans ce match, les Angevins ont rapidement perdu Doumbia, expulsé. En infériorité numérique, le SCO a parfaitement résisté aux vagues lorientaises. Baticle déplore quelques absences encore ce week-end puisque les Boufal, Bahoken, Ebosse et Ounahi sont à la CAN tandis que Romain Thomas est blessé.

Champion de Ligue 2 la saison passée, Troyes a réussi une très bonne opération en milieu de semaine. En effet, la formation troyenne s'est imposée à la Mosson face à Montpellier (0-1) sur une réalisation de Chavalerin. Ce succès précieux a permis aux Troyens de prendre un peu leur distance avec la zone de relégation. En effet, les hommes de Bruno Irles comptent désormais 3 points de plus que Lorient, première formation relégable. Cependant, rien n'est gagné car la lutte pour le maintien s'annonce acharnée avec pas moins de 6 formations impliquées. Troyes n'était pas au mieux lors des dernières semaines, mais la victoire en terre montpelliéraine est venue redonner un peu de confiance à l'ESTAC. Cette affiche entre Angers et Troyes s'annonce serré et devrait nous offrir moins de 3 buts, comme lors du match aller et comme lors des 3 derniers matchs troyens (et 3 des 4 derniers matchs angevins).