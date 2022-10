Pronostic Angers Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg, attention d'Angers

Le SCO d'Angers joue gros ce dimanche face au Racing Club de Strasbourg, qui lutte également pour son maintien. Actuellement, les hommes de Gérald Baticle se trouvent en 15position avec seulement un point d'avance sur le premier relégable et 2 sur son adversaire du jour. Mal rentrée sans sa saison, la formation angevine a dû attendre la 7e journée pour décrocher son 1succès face à Montpellier (2-1). Sur sa lancée, le SCO est allé s'imposer à Nice (0-1) en profitant de l'exclusion hyper rapide de Todibo (1minute). Incapable d'enchaîner, le club angevin est retombé dans ses travers le week-end dernier en s'inclinant lourdement à domicile face à l'Olympique de Marseille (0-3). Au niveau de l'effectif, Baticle ne peut plus compter sur Diony sévèrement touché aux ligaments tandis que la recrue Valéry a souffert le martyr face à Jonathan Clauss le week-end dernier. En face, le Racing Club de Strasbourg a connu une très belle saison dernière, en étant proche de se qualifier pour une compétition européenne. Depuis le début de saison, l'entame strasbourgeoise est totalement différente car la formation alsacienne n'a pas remporté la moindre rencontre. Cette terrible passe positionne le Racing en 19position du classement avec un seul point d'avance sur Ajaccio et 2 de retard sur les premier non relégable. Contrairement à l'an passé, le club strasbourgeois ne retrouve pas son efficacité offensive puisqu'il n'a inscrit que 7 buts. Après avoir limité la casse avec 3 nuls face à Nantes, Brest et Clermont, le RCS vient de s'incliner lors des deux dernières journées : à Montpellier et contre Rennes à la Meinau (1-3). Pour ce déplacement à Angers, Stéphan ne pourra pas compter sur Ludovic Ajorque, blessé. Entre une équipe d'Angers qui gagne trop peu et Strasbourg qui n'arrive pas à gagner, les deux formations devraient se neutraliser et se quitter sur un score de parité.