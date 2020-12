Pronostic Angers Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Angers et Strasbourg

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Angers - Strasbourg :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le SCO d’Angers est l’une des satisfactions de ce début de saison en Ligue 1. En effet, après 14 journées, les hommes de Stéphane Moulin occupent une très belle 7place au général. De plus, les Angevins ne comptent que 3 points de retard sur Montpellier, qui occupe la dernière place qualificative pour l’Europe. Habituellement calé en milieu de tableau, le SCO se montre solide cette saison, notamment face aux formations de même niveau, ou inférieur. La bande à Mangani a perdu 5 rencontres depuis le début face à des formations ambitieuses ou qui trustent les premières places, à savoir le PSG, Lyon, Nice, Montpellier et Bordeaux. Le SCO reste sur trois rencontres sans défaite avec notamment deux succès obtenus à Lens (1-3) et à domicile face à Lorient (2-0). Le week-end dernier, Angers a dû se contenter d’un nul à Geoffroy-Guichard face à Saint-Etienne dans un match équilibré, où les défenses ont pris le meilleur sur les attaques.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Strasbourg connaît un départ poussif en Ligue 1. Performant depuis son retour dans l’élite, le club alsacien pointe en revanche actuellement à la 16place, avec le même nombre de points que le premier relégable, Nîmes. Les Strasbourgeois sont en revanche sur une spirale positive et viennent de prendre 5 points lors des 3 dernières journées grâce à son succès sur Nantes (0-4) et ses nuls face à Rennes (1-1) et contre Metz (2-2). Dans le derby de l’Est face aux Grenats, les hommes de Thierry Laurey ont fait preuve de caractère pour revenir par deux fois au score. Bien meilleurs offensivement depuis plusieurs rencontres et l'arrivée du buteur messin Diallo, les Strasbourgeois concèdent en revanche toujours trop de buts, ce qui en fait l’une des équipes les plus spectaculaires de L1 (plus de 3 buts de moyenne lors des rencontres du RCS). Pour cette opposition, on devrait voir des buts de chaque côté entre deux formations au potentiel offensif intéressant.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Strasbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !