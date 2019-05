Pronostic Angers Saint-Etienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Angers – Saint-Etienne : pour le plaisir !

La rencontre qui oppose Angers à Saint-Etienne ne revêt plus aucun enjeu pour la Ligue 1. En effet, le SCO est assuré du maintien et l'ASSE a validé sa 4place au classement. Les spectateurs du stade Raymond Kopa s'attendent par conséquent à un match ouvert entre deux formations qui ont offert un beau football sur la deuxième partie de saison. Le match aller entre les 2 équipes avait été l'une des rencontres les plus spectaculaires de la saison. Il s'était clos sur le score prolifique 4-3 en faveur des Verts avec un scénario à rebondissements. Les Angevins ont vu plusieurs de leurs matchs être riches en but ces dernières semaines, et notamment face à des équipes bien classées de notre championnat (Montpellier, OM, PSG, OL ou Rennes). Le club dispose de joueurs offensifs très intéressants à l'image des jeunes ailiers Fulgini et Reine-Adélaïde, ainsi que de la confirmation Bahoken. De son côté, l'AS Saint-Etienne a fini en boulet de canon et a logiquement décroché un accessit pour l'Europa League. Cependant, Jean-Louis Gasset a décidé de quitter le navire et officiera pour la dernière fois face à Angers. Très attachés à leur entraîneur, les Verts vont tout faire pour remporter ce dernier match. De plus, l'homme à la casquette retrouve Cabella, Khazri et Debuchy, 3 éléments essentiels du très bon parcours stéphanois. Les Verts arrivent à Angers pour prendre du plaisir et devraient afficher un état d'esprit offensif. Les deux formations pourraient savourer ce dernier match et nous offrir beaucoup de spectacle, avec des buts marqués des deux côtés.