Pronostic Angers Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Etienne se rebiffe à Angers

En match en retard de la 20journée de Ligue 1, le SCO d’Angers reçoit l’AS Saint-Etienne mercredi. Les hommes de Gérald Baticle sont calés dans le ventre mou de la Ligue 1 avec 10 points d’avance sur le premier relégable. La formation angevine avait mal fini l’année 2021 avec trois défaites de rang face à Clermont et Montpellier en Ligue 1, et contre Linas-Monthlery en Coupe de France. En revanche, Angers s’est repris pour cette entame de nouvelle année avec un nul contre Lorient (0-0) au Moustoir, alors qu’ils ont évolué en infériorité numérique quasiment toute la rencontre, et en s'imposant le week-end dernier. En effet, si les Angevins ont mal débuté face à Troyes en encaissant un but de la part de Domingues. Le SCO a ensuite parfaitement réagi pour renverser l’ESTAC grâce à un doublé de Mangani sur penalty. Cette victoire donne de l’air aux Angevins à l’orée de recevoir une équipe stéphanoise dans le dur. Au niveau de l’effectif, Angers est privé de plusieurs joueurs engagés dans la CAN, avec les Boufal, Bahoken, Ebosse, ou Ounahi.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l'AS Saint-Etienne joue gros ce mercredi en match en retard. En effet, les Verts végètent à la dernière place du classement avec 7 points de retard sur le barragiste et 8 sur le premier non relégable. Un succès pourrait permettre aux Verts de retrouver un mince espoir dans l’optique du maintien. Depuis l’arrivée de Pascal Dupraz, les joueurs du Forez ont livré de bonnes prestations face à Nantes et Lens mais se sont au final inclinés en encaissant des buts en fin de match. Le week-end dernier, les Stéphanois ont connu une nouvelle désillusion dans le derby face à Lyon (1-0), marqué par un nouveau penalty concédé par Kolodziejczak. Les Verts étaient privés de joueurs importants puisque les Sow, Bouanga, Neyou, Moukoudi et Khazri participent à la CAN. Dupraz pourrait retrouver les 2 premiers qui ont vu leurs sélections quitter la compétition suite à leur élimination. De plus, lors du mercato, Bernardoni et Thioub ont rejoint le club forézien et devraient être motivés de briller contre leurs anciens partenaires. Arrivé récemment, Mangala ne pourra pas participer à cette rencontre, car il n’était pas qualifié lorsque la journée devait se jouer. Pour tenter de décrocher une victoire, Dupraz compte sur le réveil des Nordin, Sako, et espère pouvoir aligner Boudebouz, l’un des rares à surnager. Remis du covid, l'ancien Montpelliérain devrait être de la partie avec Bouanga, Hamouma et Trauco. A noter que le jeune Bakayoko a réalisé une excellente prestation dans le derby et devrait enchainer une nouvelle titularisation. Ce déplacement en Anjou est un peu l’une des dernières chances pour l’ASSE de revenir dans la course au maintien. Avec le retour de certains cadres, les Verts pourraient ramener un résultat de Raymond Kopa.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Saint-Etienne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !