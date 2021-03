Pronostic Angers Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers et Saint-Etienne, dos à dos

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ + 10€ en EXCLU chez Winamax :

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Angers Saint-Etienne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans la nouvelle affiche du samedi midi, le SCO d’Angers reçoit l’AS Saint Etienne. Le club angevin réalise une saison satisfaisante calée dans le ventre mou de la Ligue 1, avec 14 points d’avance sur la relégation et 6 points de retard sur l’Europe. Les hommes de Stéphane Moulin viennent de s’imposer tranquillement face au Club Franciscain (5-0) en 16de finale de la Coupe de France et espèrent faire un bon parcours en Coupe, à l’image de celui réalisé par l’ASSE l’an passé. En championnat, le SCO était dans une période un peu plus compliquée puisqu’il n’avait remporté qu’un seul match lors des 9 derniers disputés, face à Nîmes. En revanche, les protégés de Stéphane Moulin se sont repris lors de la dernière journée en s’imposant à Metz (0-1). En 2021, Angers n’a remporté qu’un seul match de Ligue 1 à domicile, face aux Crocos.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Saint-Etienne commence à se refaire du souci pour le maintien puisque les Verts ne possèdent que 5 points d’avance sur le premier relégable Nîmes. De plus, les Stéphanois ont un calendrier compliqué lors des prochaines journées avec des confrontations face à Lille, le PSG, Monaco, Marseille ou Montpellier. Les hommes de Claude Puel ont pourtant eu les opportunités de se donner de l’air. Tout d’abord, lors de leur déplacement à Lorient où ils menaient à la mi-temps avant de s’écrouler en seconde période (défaite 2-1). Mais aussi lors de la dernière journée, puisque les Verts étaient bien rentrés dans leur match mais ont offert les deux premiers buts aux Lensois avant de refaire une partie de leur retard. Insuffisants puisque les joueurs du Forez se sont exposés aux contres lensois qui ont permis aux Nordistes de prendre 3 points précieux (score final 2-3). En difficulté pour conclure leurs opportunités, les partenaires de Mahdi Camara espèrent retrouver leur efficacité à Angers. Pour cette rencontre, Puel devrait pouvoir compter sur Khazri et peut-être Hamouma, tandis que Debuchy est suspendu. Cette opposition entre une équipe angevine qui ne joue plus rien et gagne peu en championnat et des Verts en méforme mais en quête de points pourrait se terminer sans vainqueur, à très belle cote jouable sans trop de pression avec le pari remboursé en cash de Winamax.- Déposez jusqu'à 100€ pour obtenir un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€.- Vous avez en + un pari gratuit de 10€ à votre disposition.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !