Pronostic Angers Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un 5e nul de suite du SCO face à Rennes

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PMU Sport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 8 autres sites vous permettent de parier sur ce Angers - Rennes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Assuré de son maintien dans l’élite, Angers n’espère plus rien dans cette fin de saison. L’esprit libéré, les hommes de Stéphane Moulin ont montré leur force de caractère en revenant au score au Vélodrome. Son équipe s’est retrouvée rapidement menée de 2 buts pour progressivement reprendre la main sur le match. Au final, le nul obtenu était totalement mérité. Les Angevins restent d’ailleurs sur 4 scores de parité. Angers et Reims sont les formations qui réalisent le plus de matchs nuls en L1 (13). Sur les derniers mois, la palme revient au SCO qui a vu 10 de ses 17 derniers matchs de championnat se terminer sur des scores de parité.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Rennes arrive en pleine euphorie après sa victoire à Lyon en demi-finale de la Coupe de France. L’arrivée de Stephan a totalement relancé les Bretons qui se découvrent "un esprit coupe". Les Rennais, également assurés du maintien, vont désormais préparer au mieux cette finale. Pour cela, ils vont vouloir maintenir leur niveau de confiance et un nul à Angers les satisferait pleinement. Pour cette rencontre, nous voyons les deux équipes se neutraliser et le match se terminer sur un nul qui satisferait sans doute les 2 formations vu que Rennes n'a pas gagné de matchs à l'extérieur depuis 3 rencontres en Ligue 1 (2 défaites, 1 nul).- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari remboursé de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Rennes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !