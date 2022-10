Pronostic Angers Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes coule Angers

Malgré la nouvelle défaite des Angevins à Toulouse (3-2), le président du SCO a maintenu sa confiance à son entraîneur Gérald Baticle. Au regard des résultats acquis depuis le début d'année, le technicien angevin se trouve sous forte pression à l'orée de recevoir le Stade Rennais. En effet, son équipe est avant-dernière du classement, même si elle n'accuse qu'un seul point de retard sur le premier non relégable. Après avoir connu une entame de championnat très compliquée, Angers s'était relancé en remportant deux matchs consécutivement face à Montpellier et Nice. Par la suite, les Angevins sont retombés dans leurs travers en concédant 3 revers consécutifs face à Marseille (0-3), Strasbourg (2-3) et donc le week-end dernier à Toulouse (3-2). Dans la Ville rose, le SCO s'est surtout signalé par sa réaction et non pas par une envie de prendre les choses en main. Dans une situation difficile, Angers doit absolument prendre des points face à Rennes et compte pour cela sur ses hommes forts que sont le capitaine Bentaleb ou l'attaquant Boufal.

En face, le Stade Rennais a retrouvé de sa superbe et reste sur 11 rencontres sans la moindre défaite. En Ligue 1, le club breton a remporté 4 de ses 5 derniers matchs pour un nul au Vélodrome face à Marseille (1-1). Cette excellente dynamique a permis au club rouge et noir de combler une partie de son retard sur les équipes de tête. En effet, Rennes se trouve à l'orée de cette journée en 5position avec 2 points de retard sur l'OM et 3 sur le Racing Club de Lens qui occupe la troisième place. Après avoir assuré sa place lors au prochain tour de l'Europa League suite à victoire contre le Dynamo Kiev (0-1), le stade Rennais s'est ensuite imposé en Ligue 1 au terme d'une superbe rencontre face à Lyon (3-2). Menés au score, les Rennais sont revenus par l'intermédiaire de Terrier (9 buts) avant de prendre les commandes grâce à Gouiri (4 buts). Avec un nouvel entraîneur à sa tête, Lyon s'est démené pour parvenir à égaliser. Dans cette rencontre, où les anciens Gones ont fait beaucoup de mal à leur ancienne équipe, Martin Terrier a signé un doublé en fin de rencontre pour offrir 3 points précieux au club breton. L'attaquant français a inscrit à cette occasion son 7but. Dans une forme étincelante, Rennes devrait prendre le meilleur sur des Angevins en plein doute.