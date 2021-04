Pronostic Angers Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes enchaîne à Angers

11, le SCO d'Angers s'est encore saboté. Après une très bonne première partie de saison, la bande à Stéphane Moulin a largement ralenti et ne joue plus rien en Ligue 1, tandis que son coach emblématique quittera le club en fin de saison. Angers a seulement remporté un match lors des 10 dernières journées et s'est incliné très largement dimanche dernier chez un Olympique lyonnais qui peinait pourtant un peu ces derniers temps (3-0). Le club angevin s'est en revanche qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant Sedan (0-1) et rêvera d'exploit face au PSG au Parc la semaine prochaine.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Ça va mieux en revanche du côté du Stade rennais depuis la prise en main de l'équipe par Bruno Genesio. En effet, les Rennais ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs pour un nul face à Reims (2-2) après une défaite inaugurale au Vélodrome face à l'Olympique de Marseille (1-0) pour le tout premier match de l'ancien technicien lyonnais sur le banc. Lors de la dernière journée, les Bretons ont enfoncé leurs rivaux nantais (1-0) grâce à un but de Martin Terrier, autre ancien Rhodanien, qui fait une bonne saison. À 6 journées de la fin, Rennes peut toujours viser un retour en Coupe d'Europe, puisque le club ne compte que 4 points de retard sur Lens 5, et 1 point sur l'OM qui est 6. Face à des Angevins qui semblent démotivés par cette fin de saison en L1, Rennes pourrait de nouveau s'imposer.