Pronostic Angers Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Un Angers – Rennes cadenassé

Le SCO d'Angers reçoit le Stade Rennais pour le compte des 32de finale de la Coupe de France. Les Angevins sont actuellement en 8position, avec 4 points de moins que leur adversaire du soir, mais ont connu des désillusions lors des dernières journées. Victorieux consécutivement de l'OM et de Lille en début d'année, les hommes de Stéphane Moulin viennent de perdre 4 de leurs 6 derniers matchs disputés. En effet, les partenaires de Mangani se sont inclinés contre Monaco (3-0), le PSG (0-1), Bordeaux (2-1) et ce week-end face à Nice (3-0). Déçu par la prestation des siens face aux Aiglons, Stéphane Moulin a élevé le ton avant la venue de Rennes. Le SCO ne devrait pas connaître de soucis pour se maintenir et devrait jouer cette Coupe de France à fond. L'attaque angevine pioche actuellement avec seulement 4 buts inscrits lors des 6 dernières journées (dont 3 lors du succès face à Nîmes, lanterne rouge de Ligue 1). De son côté, le Stade Rennais n'est pas au mieux, incapable de suivre le rythme de Lille, de l'OL, du PSG et de Monaco. Les Bretons sont actuellement en 5position, avec 10 points de retard sur le 4, et possèdent seulement 2 unités d'avance sur Lens. Les hommes de Stéphan s'étaient bien relancés suite à leur élimination de la Ligue des Champions mais connaissent un nouveau coup d'arrêt. A l'instar du SCO, Rennes n'a remporté qu'un seul match sur les 6 derniers disputés et de manière heureuse à Brest (1-2). Sur ses 3 derniers matchs, le club du capitaine da Silva n'a marqué qu'1 seul but. Vainqueur de la Coupe de France lors de la saison 2018-2019, le Stade Rennais va tenter de remporter un nouveau trophée mais doit tout d'abord se sortir du piège angevin. Entre deux formations assez proches et peu convaincantes ces derniers temps sur le plan offensif, on devrait voir un match avec moins de 3 buts.