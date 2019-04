Pronostic Angers Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Angers – Reims : match entre champions des matchs nuls

A 5 journées de la fin, Angers et Reims s'affrontent dans un match sans enjeu. Les deux équipes sont assurées du maintien et la défaite des Champenois face à l'ASSE leur a enlevé leur derniers espoirs d'Europe. Du côté d'Angers, la défaite concédée à Geoffroy-Guichard (4-3) en novembre avait été un tournant dans la saison, Stéphane Moulin a décidé après cette rencontre de changer de tactique et d'avoir un bloc défensif plus fourni. Ce changement a été payant car depuis le SCO a seulement perdu à 4 reprises en 6 mois. Cette solidité défensive a surtout permis aux Angevins d'enchaîner les matchs nuls (11 en 21 journées). C'est l'inverse du côté rémois puisque l'entraîneur David Guion avait mis en place un système défensif en début de saison, avant de jouer plus libéré. Son équipe est aujourd'hui celle qui a réalisé le plus grand nombre de matchs nuls (15) juste devant... Angers (14). Le champion de L2 a réalisé une très belle saison et est un adversaire coriace qui perd peu de matchs (seulement 7 sur la saison). Entre ces deux champions du match nul, un score de parité est possible.