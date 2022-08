Pronostic Angers Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Angers – Reims plaisant

Après seulement 4 journées de Ligue 1, des formations sont déjà en difficulté, à l'instar d'Angers et de Reims qui s'affrontent ce mercredi soir. Le SCO sort d'un exercice compliqué, marqué par une deuxième partie de saison de très mauvaise facture. Lors de l'intersaison, le club a décidé de rajeunir l'effectif avec les départs des Mangani, Fulgini, Bahoken, Traoré, Thomas ou Manceau, mais a perdu aussi sa pépite Ali-Cho. La formation angevine a en revanche enregistré les arrivées du défenseur clermontois Houtondji, de l'Algérien Chetti, de l'ancien Rennais Hunou ou du Slovène Blazic. Les protégés de Gérald Baticle ont lancé leur saison par deux matchs nuls face à Nantes (0-0) et Auxerre (2-2) avant de s'incliner lourdement face à Brest (1-3) et surtout contre une équipe troyenne dans le dur dans cette entame de championnat (1-3). Face à l'ESTAC, Mendy a été expulsé et manquera donc ce rendez-vous face à Reims, au contraire de Bentaleb et de Sabanovic, qui ont purgé leur suspension. Si Sofiane Boufal est l'homme fort du SCO, Loris Diony est actuellement le joueur le plus efficace avec ses 2 buts inscrits. De son côté, le stade de Reims a crié à l'injustice suite à son match nul face à l'Olympique Lyonnais (1-1) du week-end dernier. Les Champenois reprochent à l'arbitre plusieurs faits de jeu défavorables. Cet excès de tension montre a priori que le club est sur les nerfs avec la perspective des 4 relégations en fin de saison. Depuis l'entame de l'exercice, les hommes d'Oscar Garcia ont perdu contre Marseille (4-1) avant de craquer contre Clermont alors qu'ils menaient de deux buts (4-2). Les Rémois se sont ensuite repris en alignant deux nuls face Strasbourg (1-1) et Lyon (1-1). Avec leurs 2 points au compteur, Angers et Reims font partie des équipes relégables. La formation rémoise a perdu sa pépite Ekitiké parti au PSG mais s'est fait prêter Balogun par Arsenal. Ce dernier a déjà inscrit 3 buts en 4 matchs. Entre deux équipes qui savent marquer mais qui ont des problème défensifs, on devrait une rencontre plaisante entre le SCO et le club champenois avec des buts de chaque côté.