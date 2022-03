Pronostic Angers Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims tient tête à Angers

Dans le cadre de la 28journée de Ligue 1, Angers reçoit Reims dans une rencontre qui concerne le milieu de tableau. A l'orée de cette journée, le SCO est en 14e position avec 5 points d'avance sur le premier relégable, Lorient. Comme souvent ces dernières années, les Angevins avaient réussi une première partie de saison intéressante mais sont actuellement dans une très mauvaise passe avec 6 revers d'affilée. Le SCO s'est de nouveau incliné à Rennes (2-0) le week-end dernier et doit désormais jeter un œil dans le rétroviseur car les équipes de bas de tableau n'ont pas abdiqué pour le maintien et reviennent rapidement. Lors des 10 dernières journées de Ligue 1, Angers n'a pris des points qu'à 2 reprises face à Troyes (2-1) et lors du déplacement à Lorient (0-0). Gérald Baticle est sous pression et ne pourra pas compter sur l'important piston Cabot. Sans faire grand bruit, le Stade de Reims se rapproche du maintien. En effet, la formation entraînée par Oscar Garcia se montre constante dans ses résultats en engrangeant régulièrement des points. Dernièrement, les Rémois ont réalisé une superbe opération en s'imposant sur la pelouse de l'AS Monaco (1-2), renversant le match lors des 10 dernières minutes. Le week-end dernier, Reims a une nouvelle fois affiché son formidable état d'esprit pour revenir au score face à Strasbourg (1-1). Ces résultats positifs contres des prétendants à l'Europe ont permis au club champenois de grimper à la 13place du classement avec 8 points d'avance sur la zone de relégation. Au niveau de l'effectif, Garcia fait face à plusieurs incertitudes puisque les Berisha, Foket, Touré, Ekitike ou Gravillon souffrent tous de blessures, mais c'était déjà le cas face à Monaco et Strasbourg. Redevenu solide et régulier dans ses prestations, le club rémois devrait être en mesure d'accrocher au moins un nul face à une équipe du SCO d'Angers qui reste sur 6 défaites.