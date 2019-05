Pronostic Angers PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Angers peut résister au PSG

Calé dans le ventre mou du championnat, Angers ne joue plus rien dans cette fin de championnat. Mais pour la venue du prestigieux PSG, le SCO espère cependant décrocher un résultat de prestige face aux champions de France. Une mission qui semblait impossible il y a quelques semaines de cela, mais qui paraît tout à fait réalisable actuellement au regard de la forme des Franciliens. Depuis le mois de février, Angers a perdu seulement à deux reprises et toujours avec le plus petit des écarts, contre Guingamp (1-0) et Lyon (2-1). Les hommes de Stéphane Moulin n’ont rien à perdre face aux Parisiens dans ce match de gala.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Paris attend impatiemment la fin de la saison. Battu à Montpellier en milieu de semaine dernière, Paris a décroché seulement un point au Parc face à Nice samedi (1-1). Cette fin de saison interroge et l’été risque d’être agité dans la capitale. L’état d’esprit de certains joueurs est pointé du doigt, tout comme les défaillances individuelles. De plus, le PSG va évolue sans Mbappé, suspendu, qui a mené les Parisiens lors de ses dernières rencontres. A domicile, Angers semble en mesure de résister à un PSG qui n'a remporté qu'1 seul de ses 6 derniers matchs.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !