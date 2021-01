Pronostic Angers PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG en mission à Angers

Satisfaction de cette première moitié de saison, le SCO d'Angers occupe la 7place du classement. Les hommes de Stéphane Moulin se sont signalés face aux grosses écuries en dominant Marseille, Lille ou Rennes, et en tenant tête à l'Olympique lyonnais (0-1) malgré la défaite. En revanche, les Angevins ont été largement battus à Louis II le week-end passé par une séduisante formation monégasque (3-0). Les hommes de Stéphane Moulin avaient également été surclassés par le PSG lors du match aller au Parc des Princes (6-1). Portés par un excellent Neymar, les Parisiens s'étaient baladés face aux Angevins. Le SCO affronte une formation parisienne contre laquelle elle reste sur 10 défaites consécutives. De plus, Angers semble plus à l'aise en déplacement que dans son stade Raymond Kopa, avec 17 points sur les 30 obtenus loin de ses bases.

De son côté, le PSG découvre une nouvelle méthode depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino. Réputé pour son exigence, le technicien argentin se réjouit de voir l'infirmerie se désemplir. Le week-end passé, les Parisiens ont récupéré Icardi, Florenzi et Kurzawa. En milieu de semaine, Neymar et Kimpembe ont effectué leur retour et devraient certainement retrouver une place dans le XI de départ en Anjou. Pochettino va pour la première fois pouvoir compter sur toutes ses stars. L'animation parisienne décevante depuis le début de saison est l'un des grands chantiers du nouvel arrivé. Des progrès ont été entrevus face à Brest (3-0) le week-end dernier, avec notamment un Marco Verratti en meneur de jeu. Lors du trophée des Champions, les Argentins-Parisiens se sont montrés à leur avantage et ont permis au PSG de s'imposer face à l'OM. Désireux de se replacer dans la course au titre, le club parisien est en mission dans cette seconde partie de saison. Le PSG affronte une formation qui lui réussit bien et devrait s'imposer tranquillement à Angers pour le retour de Neymar dans le XI.