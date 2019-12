Pronostic Angers OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

L'OM consolide sa 2e place face à Angers !

L'opposition entre Angers et l'OM met aux prises le troisième et le deuxième de Ligue 1. Les Angevins sont actuellement sur le podium du championnat grâce notamment à leurs performances à domicile. Ce week-end, le SCO a confirmé ses difficultés en déplacement en s'inclinant à Nice (3-1). Les joueurs de Stéphane Moulin sont les premiers surpris de se retrouver à une telle place et feront tout pour prolonger le plaisir. Depuis le début de ce nouvel exercice, les Angevins ont tout de même déjà perdu des points dans leur stade Raymond Kopa, face à Brest (défaite 1-0) et contre Amiens (nul 1-1). De son côté, André Villas-Boas semble avoir trouvé la bonne formule à Marseille. Le coach portugais a ramené le sourire chez ses joueurs mais également auprès de ses supporters. Le week-end dernier, les Phocéens ont confirmé leur bonne forme en s'imposant à domicile face à Brest. Les Marseillais se sont fait rejoindre dans les dernières minutes, mais le joker Radonjic a fait la différence sur le coup d'envoi et a offert 3 points mérités (2-1). Engagé uniquement en championnat (la Coupe de France ne débute qu'en janvier et les Marseillais sont déjà éliminés de Champions League), l'OM est frais et va faire de la Ligue 1 son objectif de la saison. En plus de Radonjic, AVB a réussi à relancer Dimitri Payet, très bon ces dernières semaines. Face à des Angevins en difficultés à Nice, Marseille semble en mesure de s'imposer à Angers et de consolider sa 2place.