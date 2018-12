Pronostic Angers OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Angers peut profiter de la crise à l'OM !

Depuis la défaite malheureuse concédée début novembre à Saint-Étienne (4-3), Stéphane Moulin a opéré un changement tactique qui a permis à Angers de ne plus perdre (1 victoires et 3 nuls). La défense à 5 permet aux Angevins d'être plus solides et de concéder moins de buts en contre-attaques. Offensivement, tout repose sur le trio Bahoken, Tait et le jeune Reine-Adélaïde. La préoccupation principale du coach angevin est le manque de rythme de ses protégés qui n'ont plus joué depuis leur déplacement à Nice (0-0) début décembre. Les deux dernières confrontations disputées face à l'OM au stade Raymond Kopa se sont terminés sur le même score de 1-1.

Si Angers fait preuve de solidité depuis quelques rencontres, l'OM inquiète et le revers concédé en Coupe de la Ligue face à Strasbourg a dû mal à passer auprès des supporters. Lors des 15 dernières rencontres toutes compétitions, l'OM a remporté seulement 4 matchs (face à Caen, Nice, Amiens et Dijon). Si on enlève le court succès à Nice, toutes les autres formations luttent pour le maintien. Rudi Garcia est menacé et les 5 matchs sans victoires commencent à peser dans les têtes des joueurs, à l'image d'un Dimitri Payet incapable de convertir ses penaltys face à Strasbourg. Pour cette rencontre, nous voyons les Angevins profiter de la fragilité marseillaise pour accrocher au moins un nul à la maison.