Pronostic Angers OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

L'OM poursuit sa route face à Angers

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert + 10€ en EXCLU par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Angers - Marseille chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Agréable surprise de ce début de championnat, Angers est en revanche passé au travers face à Nantes le week-end dernier. En effet, les hommes de Gérald Baticle ont rapidement été bousculés par des Canaris qui ont rapidement pris les devants avec deux buts d’avance. Malgré le but de Traoré, le SCO s’est fait piéger en seconde période par les contres nantais pour un lourd revers (1-4). Avant cela, la formation angevine avait disputé 5 matchs pour un bilan de 3 victoires face à Strasbourg, Lyon et Rennes et des nuls contre Bordeaux et Brest. Arrivé cet été en remplacement de l'historique coach Moulin, Baticle s’appuie sur une base solide d'éléments clés, notamment Fulgini et Boufal sur le plan offensif.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympique de Marseille réalise une entame très intéressante à la fois au niveau du nombre de points mais aussi sur le jeu proposé. En effet, l’OM de Sampaoli propose un jeu dynamique fait de percussion et de vitesse. Lors des deux dernières journées face à Monaco et Rennes, les Marseillais ont fait preuve d’un excellent état d’esprit pour s’imposer face à deux adversaires directs. Le jeune Ahmadou Dieng est l’homme de ces victoires avec des buts marqués contre ces deux équipes. Sampaoli n’hésite pas à apporter du sang frais entre les différentes rencontres. Sur le banc face à Rennes, Gerson, Harit, Kamara voire Amavi pourraient retrouver une place dans le XI pour apporter leur fraicheur. Impressionnant depuis le début de saison, l’OM devrait s’imposer à Angers.- Rentrez bien le codedans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Et même sans déposer, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit !!!avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !