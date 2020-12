Pronostic Angers OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers résiste à L’OM

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Angers - Marseille :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le cadre de la 17journée de Ligue 1, le SCO d’Angers reçoit l’Olympique de Marseille. Les hommes de Stéphane Moulin occupent la 9place du général, avec seulement 4 points de retard sur leur adversaire du soir. Le SCO, qui finit en général dans le ventre mou du classement, réalise une 1re partie de saison cohérente. Les Angevins étaient sur une bonne dynamique mais se sont fait surprendre par Strasbourg au Stade Raymond Kopa il y a 8 jours (0-2). Ce week-end, Angers avait l’opportunité de repartir de l’avant lors de son déplacement à Nantes. L’expérimenté Roman Thomas a longtemps pensé avoir offert la victoire à son équipe, mais un but de Traoré dans les arrêts de jeu a permis aux Canaris d’accrocher le nul. Stéphane Moulin n’a pas apprécié le comportement de son équipe en fin de rencontre et attend une réaction lors de la venue de l’OM.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Olympique de Marseille sort d’une excellente saison avec une place de 2derrière le PSG. Qualifié pour la Ligue des Champions, le club phocéen a été largement dominé avec la dernière place du groupe. En revanche, Marseille se comporte plutôt bien au niveau national. Les hommes d’André Villas Boas occupent la 4place du général avec 5 points de retard sur le duo de premiers, Lyon et Lille. Avec deux matchs en retard, l’OM est même potentiellement leader de Ligue 1. Après une bonne période, les Olympiens sortent d’une semaine décevante avec une défaite à Rennes (2-1) et un nul au Vélodrome contre le Stade de Reims, qui lutte pour son maintien (1-1). Les Phocéens ont paru fatigués. Solide et seulement battu 1 fois lors des 5 dernières journées, Angers, pourrait résister face à une formation marseillaise en manque de créativité lors des dernières journées.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Angers OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !