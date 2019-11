Pronostic Angers Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Angers solide à la maison face à Nîmes

Dans une Ligue 1 très ouverte derrière le PSG, Angers occupe à la surprise générale la troisième place du classement. Les joueurs de l'Anjou profitent de leur début de saison réussi pour se retrouver bien placé, car lors des 6 dernières journées, le SCO n'a remporté qu'une rencontre face à Brest (1-0). Cette troisième place vient également récompenser d'excellentes prestations à domicile où Angers a pris 16 de ses 21 points. Les hommes de Stéphane Moulin ont fait un nul à Reims avant la trêve internationale et espèrent retrouver les joies de la victoire à domicile face à Nîmes. Les Crocos, comme on pouvait s'y attendre, vivent une saison compliquée. Les Nîmois paient leur belle saison dernière en tant que promu, qui leur ont valu d'être dépouillés au mercato. En effet, les Savanier, Bouanga, Bozok, Guillaume ne sont plus au club, tandis qu'Alioui, Thioub ont même rejoint... Angers. Lanterne rouge de Ligue 1, la bande à Blaquart n'a pas remporté la moindre rencontre à l'extérieur et s'est lourdement incliné à Strasbourg (4-1) lors de la précédente journée. Pour ce match, nous voyons Angers, costaud à la maison (1 seule défaite depuis le début de la saison), accrocher au moins un nul face à une équipe nîmoise combative mais dans le dur.