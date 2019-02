Pronostic Angers Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Angers défie un Nice solide !

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Angers Nice :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Proche de la zone rouge au soir de son match nul à Toulouse, Angers s’est donné de l’air en remportant ses deux derniers matchs de L1. Le premier à domicile face à Dijon (1-0) et le second à la Meinau (2-1), où il n’est jamais simple de s’imposer. Désormais calé en milieu de tableau, la bande à Stéphane Moulin veut valider au plus vite son maintien. Face aux Strasbourgeois, le jeune Wilfried Kanga Aka s’est offert un doublé et devrait être reconduit pour la réception de Nice. Angers reste sur deux victoires à domicile et compte bien faire la passe de trois.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Toutefois, la mission ne sera pas évidente face à la solide défense niçoise. Le week-end dernier, des Lyonnais en pleine forme se sont heurtés à Dante et Benitez et ont été puni par le réalisme des Aiglons en contre. 7e de Ligue 1, l’OGCN possède la 19e attaque de Ligue 1 mais une des meilleures défenses (4e). Vieira conscient des qualités de son équipe s’appuie sur son bloc défensif pour bâtir ses succès. D’ailleurs 19 des 24 matchs des Azuréens se sont terminés avec moins de 3 buts dans le match. Pour cette rencontre entre deux équipes plutôt défensives, nous partons sur le pari "Moins de 2,5 buts".- Cliquez sur le bouton "J’en profite" situé tout en bas de la page- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(142€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Nice encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !