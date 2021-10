Pronostic Angers Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers - Nice : Le Gym n'est plus aussi solide

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous souhaitez parier sur ce Angers Nice chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Match entre équipes bien classées ce dimanche 13h en Ligue 1. 6au classement, Angers n'a pas connu de temps d'adaptation malgré le départ cet été de son entraîneur historique Stéphane Moulin. En effet, le SCO a perdu seulement 2 matchs sur les 11 premières journées, comme Nice d'ailleurs. Tenus en échec à Troyes avant la trêve internationale (1-1), les hommes de Gérald Baticle ont ensuite battu Metz (3-2) avant d'embêter le PSG malgré la défaite concédée au Parc (2-1). Puis vendredi dernier, les Angevins ont perdu des points chez la lanterne rouge Saint-Etienne, se faisant rattraper en fin de match malgré leur avance de 2 buts et une nouvelle réalisation signée Fulgini (2-2).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Nice est à une belle 3place mais n'est plus l'équipe infranchissable en défense du début de saison. Dans une dynamique tout de même plutôt positive, les Aiglons ont remporté 3 de leurs 5 derniers matchs en Ligue 1, mais ils ont perdu des points à Troyes, face à l'Estac il y a 15 jours (1-0) et face à l'OM mercredi soir lors d'un match de la 3journée rejoué dans l'Aube à huis clos (1-1) qu'ils avaient mené fin août avant de voir leurs supporters envahir la pelouse. A côté de ces rencontres un peu ratées, le Gym a su battre les relégables Saint-Etienne (0-3) et Brest (2-1), et surtout Lyon à domicile dimanche dernier (3-2). Mercredi face à l'OM, Gouiri a signé son 6but de la saison. Avec un Dolberg qui va rentrer tard du Danemark (raisons personnelles) et un Guessand forfait, Gouiri devrait être accompagné devant de Delort, très intéressant depuis son arrivée à Nice. Comme lors des 4 derniers matchs d'Angers et des 2 dernières rencontres niçoises, on pourrait voir des buts des 2 côtés.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 110€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecRetrouvez le Pronostic Angers Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !