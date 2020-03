Pronostic Angers Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Angers – Nantes : place aux défenses !

En s'imposant à Brest le week-end dernier (0-1), Angers a réalisé une très belle opération en vue du maintien. Ce succès a permis aux hommes de Stéphane Moulin de prendre 9 points d'avance sur le barragiste nîmois, et 14 sur Amiens, relégable. Les joueurs de l'Anjou ont fait le plein de points en début de saison et maintiennent leur matelas d'avance depuis après une petite période de crise à la reprise. La victoire en terre bretonne faisait suite au succès obtenu à Raymond Kopa face à Montpellier (1-0 encore). L'attaquant camerounais Stéphane Bahoken a été l'unique buteur lors de ces deux rencontres et a permis à son équipe d'accrocher 6 points essentiels dans la lutte pour le maintien.

En face, Nantes connaît une année 2020 moins rayonnante que son début de saison. Les Canaris pensaient pourtant repartir de l'avant après leur succès au Vélodrome face à l'OM (1-3) mais sont retombés dans leurs travers face à Lille (0-1) à la Beaujoire. Les Nantais sont cependant dans une position où ils ne devraient pas être embêtés par la lutte pour le maintien. Cette rencontre entre deux formations calées dans le milieu de tableau et défensives ne devrait pas offrir beaucoup de buts. Angers et Nantes ont vu en effet toutes deux leurs rencontres se terminer avec moins de 3 buts à 17 reprises sur les 27 journées.