Pronostic Angers Nantes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Match fermé entre Angers et Nantes !

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Angers - Nantes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Angevins et Nantais font partie des formations luttant pour le maintien. Ces deux équipes possèdent quelques unités d’avance sur les relégables, mais les retours en forme de Guingamp et Monaco les mettent sous pression. La formation de Stéphane Moulin est en plus dans un moment compliqué puisqu'elle reste sur 7 matchs sans succès. La dernière victoire des joueurs de l’Anjou remonte au 10 novembre avec la réception de Montpellier (1-0). Défensivement, le SCO d'Angers se comporte plutôt bien et n’a concédé que 6 buts lors des 8 derniers matchs. Par contre offensivement, son bilan est faible avec 5 réalisations sur cette même période.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Nantais viennent de perdre deux fois consécutivement face à Rennes (1-0) et à Nîmes (1-0), sans avoir réussi à marquer. Les Canaris souffrent de nouvelles tensions en interne avec des divergences entre Halihodzic et sa direction sur l’épineux cas Sala. Les dirigeants souhaitent le transférer tandis que coach Vahid veut le conserver. Les Nantais connaissent des difficultés en déplacement (18bilan) et viendront à Angers pour prendre au moins un point. Les 4 dernières rencontres des Canaris en Ligue 1 ont été pauvres en but. Pour cette rencontre entre deux formations en plein doute, nous misons sur un match fermé avec moins de 3 buts. Ce pari est passé lors de 7 des 8 dernières rencontres du SCO d'Angers.- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(148€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !