Pronostic Angers Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Pas de vainqueur entre Angers et Nantes

Comme souvent, Angers a connu une saison dernière à deux visages. Lors de la première partie, le SCO s'est montré séduisant au point de côtoyer les places européennes puis une seconde moitié nettement moins aboutie. Cependant, la formation angevine a réussi son objectif qui était le maintien en Ligue 1. Cet été, les dirigeants qui ont décidé de rajeunir un effectif vieillissant. Les Mangani, Manceau, Thomas, Traoré ou Bahoken ont tous quitté le club durant l'intersaison, tout comme la pépite Ali-Cho, Pereira-Lage, Ebosse, Cabot ou Fulgini. Angers a misé sur le défenseur central clermontois Hountondji, l'ancien rennais Hunou, sur le Dunkerquois Salama ou encore le jeune Eneme-Ella arrivé de Brighton. Le SCO a réalisé une préparation d'avant-saison solide avec 3 succès face à Niort, Cholet et Saint-Etienne, pour deux nuls contre Laval et la Spezia.

En face, le FC Nantes a été l'une des très belles satisfactions de la saison dernière. En effet, le club de Loire-Atlantique a terminé la saison dans la première partie de tableau, à la 9place. De plus, les Nantais se sont illustrés en remportant la Coupe de France en dominant Nice en finale (1-0). Ces excellents résultats ont évidemment attiré les convoitises. Le très bon Kolo Muani a déjà rejoint l'Eintracht Francfort, tandis que le maître à jouer Ludovic Blas se rapproche de plus en plus de Lille, et que Moses Simon est lui aussi dans l'œil de plusieurs écuries. Pour compenser ces absences ou futures absences, le FCNA a misé sur le Niçois Guessand, sur l'égyptien de Galatasaray Mostafa Mohamed et surtout sur l'expérimenté Moussa Sissoko. Les Nantais ont repris le week-end dernier lors du Trophée des Champions où ils ont été surclassés par le Paris Saint-Germain (4-0). A noter que le défenseur Castelletto a été expulsé lors de cette rencontre et sera donc absent pour le déplacement à Angers. Entre une équipe de Nantes qui a du talent et doit se rattraper, et une équipe d'Angers qui jouera à domicile, un match nul à grosse cote est possible.