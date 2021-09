Pronostic Angers Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers enchaîne face à Nantes

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Angers - Nantes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le SCO a changé d’ère lors de l’intersaison, avec le départ de Stéphane Moulin et l’arrivée de Gérald Baticle. La formation angevine réalise une excellente entame en étant invaincu après 5 journées. Bien parti avec deux succès consécutifs face à Strasbourg (0-2) et Lyon (3-0), le SCO a surfé sur cette confiance pour dominer Rennes à domicile (2-0) et prendre des points en déplacement à Bordeaux (1-1) et à Brest (1-1) le week-dernier. Depuis le début de saison, le club angevin s’est montré intraitable à la maison avec deux nets succès dans son stade Raymond Kopa face à Lyon (3-0) et Rennes (2-0). Gérald Baticle a bâti une équipe solide qui n’a encaissé que deux buts depuis le départ de cette saison, ce qui en fait la meilleure défense de la Ligue. Offensivement, les Boufal, Cho et Fulgini s’en donnent également à cœur joie.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nantes a vécu une saison dernière compliquée, se sauvant lors du barrage face à Toulouse. Pour lancer ce nouvel exercice, les Canaris ont bien débuté en accrochant un point miraculeux à Monaco (1-1) et en s’imposant face à Metz à la Beaujoire (2-0). Les hommes d’Antoine Kombouaré sont depuis sur une mauvaise dynamique de 3 revers consécutifs face à Rennes (1-0), Lyon (0-1) et Nice (0-2). Pas aidé par un calendrier compliqué dans cette entame, Nantes pêche dans la finition, comme lors de leur défaite à domicile la semaine passée face à Nice, où les attaquants nantais n’ont pas su concrétiser leurs nombreuses opportunités. Angers, solide et efficace, devrait pouvoir se défaire d’une équipe nantaise sur une mauvaise dynamique.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Nantes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !