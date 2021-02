Pronostic Angers Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers enfonce Nantes

Huitième de Ligue 1, le SCO d’Angers réalise une saison intéressante, confirmée par leur qualification en Coupe de France face à Rennes (2-1). En Ligue 1, malgré des prestations de bonne facture, les Angevins se sont récemment inclinés contre le PSG (1-0) et à Bordeaux (2-1). Le SCO s’est relancé en dominant Nîmes assez facilement (3-1) et en allant chercher un nul à Reims (0-0). En revanche, le week-end dernier, les hommes de Stéphane Moulin ont été surclassés par l’OGC Nice (3-0) qui semble être leur bête noire cette saison. Depuis le début de saison, les Angevins assurent face à des équipes à leur portée comme ils l’ont récemment montré face à Nîmes. De plus, peu satisfait par la performance de ses joueurs à l’Allianz Riviera, Stéphane Moulin a haussé le ton et a obtenu de ses joueurs une belle qualification jeudi en Coupe de France aux dépens de Rennes. Le coach attend une poursuite de cette réaction, en Ligue 1, face à une formation nantaise dans le dur.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Nantes vit une saison compliquée et va connaître déjà un quatrième entraîneur, Antoine Kombouaré. Le technicien kanak reste sur des saisons décevantes avec Dijon et Toulouse, et a accepté la mission de sauver le club nantais, sans envie d'après ce qu'il a dit en conférence de presse. Raymond Domenech n’aura pas fait long feu en Loire-Atlantique et a été viré lorsqu’il dirigeait sa formation (à distance, suite à des mesures d’isolement) en Coupe de France face à Lens (2-4). Ce revers, le 4lors des 5 derniers matchs, a une nouvelle fois montré les limites des Canaris. Le FC Nantes occupe la 18place de L1 avec 3 points de retard sur des Lorientais qui comptent un match en retard. Kita espère cette fois que le choc psychologique va fonctionner avec Antoine Kombouaré. En plein doute, Nantes devrait subir un nouveau revers sur la pelouse angevine face à un SCO qui vient de battre Rennes à domicile.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Nantes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !