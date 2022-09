Pronostic Angers Montpellier : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Montpellier enfonce Angers

Après avoir connu des débuts idylliques avec Angers, Gérald Baticle reste sur 6 derniers mois très compliqués. Malgré un grand ménage lors de l’intersaison, l’entame de ses protégés ne doit pas lui plaire. Effectivement, après 6 journées disputées, le SCO est avant-dernier de Ligue 1 avec 2 points au compteur, obtenus lors des nuls face à Nantes et Auxerre lors des 2 premières journées. Depuis, le club angevin s’est incliné sur les 4 rencontres suivantes contre Brest (1-3), Troyes (3-1), Reims (2-4) et le week-end dernier face à Lyon (5-0). Ces résultats sont préoccupant car hormis contre les Rhodaniens, tous les adversaires rencontrés évoluent dans la seconde partie de tableau. Avec 17 buts encaissés, Angers possède la pire défense du championnat, ce qui devrait avoir pour conséquence le remplacement de Bernardoni par Fofana dans les cages angevines. En plus du portier, d’autres éléments devraient se retrouver sur le banc pour laisser leur chance à des joueurs qui en veulent.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar de Baticle, Olivier Dall’Oglio a lui aussi connu un départ prometteur dans l’Hérault avant de vite déchanter avec une longue série de revers pour terminer la saison. La préparation du MHSC fut cauchemardesque, ce qui a eu pour effet d’effrayer les supporters du club montpelliérain à l’orée de débuter ce nouvel exercice. En s’imposant lors de la 1journée face à Troyes (3-2), Montpellier a levé quelques doutes mais est vite retombé dans ses travers avec des revers face au Paris Saint-Germain et Auxerre. Au pied du mur, Olivier Dall’Oglio a vu ses hommes offrir un festival à Francis le Blé au terme duquel le MHSC s’est brillamment imposé (0-7). Sur sa lancée, le club héraultais a dominé l’AC Ajaccio (2-0) avant de chuter face à des Lillois opportunistes (1-3), qui ont su parfaitement profiter de leur supériorité numérique suite à l’exclusion de Germain. En plus de l’ancien attaquant Marseillais, Montpellier compte des absences pour ce déplacement à Angers (Omlin, Bertaud) mais aussi quelques incertitudes concernant Khazri, Jullien ou Mavididi. En revanche, les excellents Wahi (4 buts en 6 matchs), Mouassa, Nordin et Savanier (2 buts en 3 matchs) seront bien présents. Porté par son attaque, Montpellier devrait s’imposer face à la pire défense du championnat.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Montpellier encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !