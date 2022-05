Pronostic Angers Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Angers – Montpellier avec des buts de chaque côté

Cette affiche entre Angers et Montpellier met aux prises deux formations qui ne jouent plus rien puisqu'elles ont assuré leur maintien et qu'elles sont distancées dans la course aux places européennes. Intéressant en début de saison, le SCO a ensuite progressivement perdu pied pour se retrouver menacé par la relégation. Grâce à quelques succès importants, la formation angevine est parvenue à ne pas tomber dans la zone rouge. Dernièrement, les protégés de Gérald Baticle avaient réussi une très belle prestation contre Bordeaux (4-1) au stade Raymond Kopa. Incapable d'enchaîner, les Angevins se sont ensuite inclinés sur la pelouse du FC Metz (1-0). Ce match aura une saveur particulière pour les Mangani, Traoré ou Thomas qui quitteront le club à l'issue de la saison.

En face, Montpellier a connu une trajectoire semblable à celle du SCO. En effet, les Héraultais ont plutôt bien réussi leur première moitié avant de souffrir. Le MHSC attend impatiemment la fin de la saison pour se tourner vers le prochain exercice. En 2022, les hommes de Dall'Oglio n'ont remporté que 3 rencontres face à Monaco, Lorient et Bordeaux. La semaine passée, les Montpelliérains ont été surclassés par le Paris Saint-Germain (0-4). Pour finir cette saison, Montpellier est privé de plusieurs joueurs importants puisque les Wahi, Savanier, Cabella, Omlin ou Sakho sont tous sur le flanc. Angers et Montpellier ne jouent plus rien et pourraient se faire plaisir lors de cette dernière journée. On pourrait assister à une rencontre agréable avec des buts de chaque côté.