Pronostic Angers Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers – Montpellier : la dynamique est héraultaise

Calé actuellement dans le ventre mou du championnat, Angers était il y a quelques semaines dans le coup pour les places européennes. Les Angevins ont ensuite perdu à domicile face à l'AS Saint-Etienne (0-1) et ont fait un match nul à Brest (0-0). Ces résultats ont mis fin à leurs ambitions naissantes. De plus, le SCO vient d'apprendre que leur entraîneur Stéphane Moulin, au club depuis 10 ans, arrêterait en fin de saison. Une page se tourne en Anjou, avec le départ d'un Moulin qui avait effectué un excellent travail en permettant au club de monter en L1, puis de se maintenir dans le milieu de tableau lors des derniers exercices. A domicile, le SCO reste sur trois matchs sans victoire avec des défaites face à Nantes (1-2) et Saint-Etienne (0-1), pour un nul contre Lens (2-2). De son côté, Montpellier est lui toujours dans le coup pour la 5place, synonyme de compétition européenne. Les Héraultais sont sur une excellente dynamique de 10 matchs sans la moindre défaite, toutes compétitions confondues. La bande à Michel Der Zakarian débute une semaine importante avec ce match à Angers, son huitième de finale de Coupe de France face à Châteaubriant et le choc face à Marseille. Après 3 nuls consécutifs face à Reims (0-0), Lorient (1-1) et Nîmes (1-1), le MHSC s'est relancé lors de la dernière journée en étrillant Bordeaux (3-1) avec d'excellentes prestations de leurs éléments offensifs à savoir les Mavididi, Savanier, Delort ou Laborde. A l'aller, Montpellier s'était tranquillement défait d'Angers (4-1) à la Mosson et compte profiter de ce retour pour revenir sur Lens, qui affronte l'OL ce week-end. Sur une bonne dynamique, Montpellier devrait au moins prendre un point face à Angers dans une rencontre avec plus de 2 buts comme à l'aller.